Українцям розповіли, як піти на заслужений відпочинок раніше і при цьому отримувати високу пенсію

На сьогоднішній день вийти на пенсію вчасно можуть не всі українці, адже вимоги за стажем поступово зростають і виконувати їх стає все складніше.

До 2028 року буде підвищуватися пенсійний стаж на 1 рік, через що вийти на пенсію в 60 років зможуть одиниці. Іншим українцям через брак стажу доведеться працювати до 63-65 років.

При цьому через 8 років українці зможуть виходити на заслужений відпочинок в будь-якому віці, але тільки при наявності 40 років стажу. Якщо зробити найпростіші підрахунки, то виходить, що для цього українець повинен піти працювати одразу після школи, до того ж офіційно.

У Пенсійному фонді озвучили два способи отримати необхідний стаж. У разі офіційного працевлаштування можна укласти добровільну угоду про сплату єдиного соціального внеску з мінімальної зарплати - 1039 грн на місяць.

А якщо людині вже виповнилося 60 років і їй не вистачає кілька років стажу, то розмір ЄСВ у такому разі сплачується у подвійному розмірі - 2078 грн на місяць, або 24,9 тис.за рік.

Щоб розраховувати на максимальну пенсію, простому українцю необхідно платити внески із зарплати, яка в сім разів вище середньої, а це близько 58 тис.грн.

Нагадаємо, українці залишаться без "соціальних" пенсій, подробиці: "Людям, у яких немає стажу...".

Як повідомляла Politeka, пенсію не отримають багато українців, влада боялася безпосередньо про це говорити.

Також Politeka писала, що тарифи на комуналку злетять, за що доведеться переплачувати.