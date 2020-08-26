Советник министра соцполитики Николай Шамбир рассказал, что в Украине исчезнут социальные пенсии

Политик разъяснил, чего ждать людям, у которых нет стажа. Так, в скором времени в нашей стране не будет "социальных пенсий", но деньги будут выплачиваться под видом государственной помощи.

Так, минимальный страховой стаж для пенсии должен составлять 15 лет, пишет Главком. При этом 15-летний и, к примеру, 35-летний стажи будут в итоге отличаться размерами выплат. Граждане, не имеющие необходимого страхового стажа при достижении 65 лет смогут рассчитывать на минимальные выплаты – специальную помощь.

Начислением такой помощи будут заниматься органы соцзащиты населения. Сумма выплат будет определяться в размере не меньше прожиточного минимума (с 1 июля этого года - 1712 грн). Такая пенсия будет предоставляться вне зависимости от пола по достижении 65 лет.

Отметим, что для выхода на пенсию на данный момент нужно иметь трудовой стаж в размере 27 официально отработанных лет, а уже в 2028 году он увеличится до 35.

Ранее сообщалось, что по словам Шамбира, пенсионный возраст должен быть соразмерным продолжительности жизни простых украинцев.

Пересмотр пенсионного возраста возможен при условии, если в Украине будет увеличиваться продолжительность жизни.

Напомним также, что украинские пенсионеры, у которых размер средней пенсии вырос на 400 гривен в 2020 году, должны дольше оставаться на рынке труда.

Шамбир сообщил - пенсионер, выходя на пенсию, должен получать выплаты и, возможно, даже и полную заработную плату, ведь это влияет на его долголетие и жизнь.

Напомним, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.

Как Politeka писала, украинцы могут вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые выплаты, срочное заявление, кто и когда получит деньги