Збільшення пенсійного віку для жінок в Україні залежить від тривалості життя в країні

Тому в даний час мови про перегляд пенсійного віку поки мови не йде. Про це в ефірі "24 канали» заявив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

Він нагадав, що в країні зараз пенсійний вік для жінок зафіксований на позначці 59 років.

Шамбір наголосив, що якщо у жінки є трудовий стаж 35 років, то він залишиться без змін.

"Тобто розмов про те, що буде якийсь інший пенсійний вік, ми не ведемо, тому що пенсійний вік повинен бути відповідним тривалості життя в Україні. Відповідно, стан здоров'я, якість життя впливають на ці показники".

Дещо раніше Мінсоцполітики розробило постанову уряду, яка передбачає нарахування українцям доплат до пенсій.

У міністерстві хочуть з 1 березня 2021 року особам, яким виповнилося 80 років і більше, і у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати станом на 2020 рік, нараховувати щомісячну компенсацію в розмірі до 500 гривень.

Раніше ми писали про те, що пенсіонери зможуть скористатися низкою послуг не виходячи з дому. Для цього розроблено спеціальний додаток, повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Так, тепер розмір пенсії можна дізнатися за кілька хвилин, для цього більше не потрібно звертатися в управління Пенсійного фонду. Також можна самостійно прямо в додатку виправити неточності або неправильні дані, якщо щось подібне було допущено.

Нагадаємо, українці залишаться без "соціальних" пенсій, подробиці: "Людям, у яких немає стажу...".

Як повідомляла Politeka, пенсію не отримають багато українців, влада боялася безпосередньо про це говорити: "треба буде доопрацьовувати..." .

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