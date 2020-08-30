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Украинцам рассказали, как уйти на заслуженный отдых пораньше и при этом получать высокую пенсию

На сегодняшний день выйти на пенсию вовремя могут не все украинцы, ведь требования по стажу постепенно растут и выполнять их становится все сложнее.

До 2028 года будет повышаться пенсионный стаж на 1 год, из-за чего выйти на пенсию в 60 лет смогут единицы. Другим украинцам из-за нехватки стажа придется работать до 63-65 лет.

При этом через 8 лет украинцы смогут выходить на заслуженный отдых в любом возрасте, но только при наличии 40 лет стажа. Если сделать самые простые подсчеты, то получается, что для этого украинец должен пойти работать сразу после школы, к тому же официально.

В Пенсионном фонде озвучили два способа получить необходимый стаж. В случае официального трудоустройства можно заключить добровольное соглашение об уплате единого социального взноса с минимальной зарплаты - 1039 грн в месяц.

А если человеку уже исполнилось 60 лет и ему не хватает несколько лет стажа, то размер ЕСВ в таком случае уплачивается в двойном размере - 2078 грн в месяц, или 24,9 тыс. за год.

Чтобы рассчитывать на максимальную пенсию, простому украинцу необходимо платить взносы из зарплаты, которая в семь раз выше средней, а это около 58 тыс. грн.

Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.

Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить.

Также Politeka писала, что тарифы на коммуналку взлетят, за что придется переплачивать.