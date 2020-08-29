Популярний український виконавець і продюсер Олексій Потапенко здивував шанувальників кадрами з відпочинку з дружиною Настею Каменських

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Півтора дні відпочинку в Туреччині з Настею Каменських", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Потап позує поруч з Каменських, яка вбралася в пікантну сукню з декольте. Пара виглядає дуже щасливою, на що звернули увагу її шанувальники.

«Яка солодка парочка», «Ну, подивіться на них. Ось що значить щастя», «які щасливі, аж світіться», «красиві», «відмінна пара», «Такі красиві і щасливі», - пишуть вони.

До цього ми писали, що 39-річний український репер Потап збентежив кадром з дружиною, співачкою Настею Каменських в незвичайному образі

У кадрі вони разом з дружиною тримають велике жовто-блакитне полотно. Сам Потап одягнений у вишиванку, а ось Настя здивувала своїм вбранням. Артистка постала в темно-синій сукні з прозорими вставками. Неможливо не звернути увагу не її пишні форми-видно, що знімку кілька років, адже на сьогодні Каменських виглядає куди стрункішою.

Крім того, користувачі звернули увагу на незвичайну зачіску Насті - дівчина начесала кучеряві локони наперед.

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вигляд вражає «»фігура богині".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя:"зради, пластика і зоряна хвороба".