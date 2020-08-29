Популярний український виконавець і продюсер Олексій Потапенко здивував шанувальників кадрами з відпочинку з дружиною Настею Каменських
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Півтора дні відпочинку в Туреччині з Настею Каменських", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Потап позує поруч з Каменських, яка вбралася в пікантну сукню з декольте. Пара виглядає дуже щасливою, на що звернули увагу її шанувальники.
Де навчаються діти Ані Лорак, Фреймут, Тіни Кароль Лободи та інших знаменитостей: топ фото зіркових учнів
Новий нюанс щодо пенсій з 1 вересня, в Кабміні вразили українців: кого чекає індексація
Люди збунтувалися під Харковом, терпіти більше неможливо: "Ми хочемо домогтися, щоб..."
Українців терміново попередили про новий жорсткий карантин, закриють все: "Іншого виходу не буде"
«Яка солодка парочка», «Ну, подивіться на них. Ось що значить щастя», «які щасливі, аж світіться», «красиві», «відмінна пара», «Такі красиві і щасливі», - пишуть вони.
До цього ми писали, що 39-річний український репер Потап збентежив кадром з дружиною, співачкою Настею Каменських в незвичайному образі
У кадрі вони разом з дружиною тримають велике жовто-блакитне полотно. Сам Потап одягнений у вишиванку, а ось Настя здивувала своїм вбранням. Артистка постала в темно-синій сукні з прозорими вставками. Неможливо не звернути увагу не її пишні форми-видно, що знімку кілька років, адже на сьогодні Каменських виглядає куди стрункішою.
Крім того, користувачі звернули увагу на незвичайну зачіску Насті - дівчина начесала кучеряві локони наперед.
Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вигляд вражає «»фігура богині".
Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя:"зради, пластика і зоряна хвороба".