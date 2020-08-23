39-летний украинский рэпер Потап обескуражил кадром с женой, певицей Настей Каменских в необычном образе

Как передает Politeka.net, артист опубликовал архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, приурочив его ко Дню Государственного флага Украины.

В кадре они вместе с женой держат большое желто-голубое полотно. Сам Потап одет в вышиванку, а вот Настя изумила своим нарядом. Артистка предстала в темно-синем платье с прозрачными вставками. Невозможно не обратить внимание не ее пышные формы - видно, что снимку несколько лет, ведь на сегодня Каменских выглядит куда стройнее.

Кроме того, пользователи обратили внимание на необычную прическу Насти - девушка начесала кудрявые локоны наперед.

"С Днем государственного Флага Украины! 🇺🇦💙💛! Day of National Flag of Ukraine!", - подписал Потап это, безусловно, запоминабщееся фото.

"Ух 🔥"; "Ну чё, красавцы же😉"; "Кто-нибудь видел хоть раз потапа без кепки?🤔"; "Начёс @kamenskux делает ветер😂💪🏼"; "Настя сейчас выглядит моложе)"; "как настя похудела! боец🔥"; "Настю не узнать 🙄", - отреагировали фанаты.

Ранее мы сообщали, Каменских разгорячила публику откровенным нарядом, в котором предстанет на концерте, посвященном 15-летию программы "Світське життя". Настя поделилась анонсом и знойными закулисными кадрами в Инстаграм.

Полупрозрачный наряд выгодно подчеркнул ее аппетитные ножки, а также обрисовал пышный бюст в нескромном декольте. Две серебристые ленты так и приковывают внимание к бедрам, а пышная кудрявая прическа довершает праздничный лук.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".