Популярный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко удивил поклонников кадрами с отдыха с супругой Настей Каменских
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Полтора дня отдыха в Турции с Настей Каменских», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Потап позирует рядом с Каменских, которая нарядилась в пикантное платье с декольте. Пара выглядит очень счастливой, на что обратили внимание ее поклонники.
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«Какая сладкая парочка», «ну, посмотрите на них. Вот что значит счастье», «Какие счастливые, аж светитесь», «красивые», «отличная пара», «Такие красивые и счастливые», - пишут они.
До этого мы писали, что 39-летний украинский рэпер Потап обескуражил кадром с женой, певицей Настей Каменских в необычном образе
В кадре они вместе с женой держат большое желто-голубое полотно. Сам Потап одет в вышиванку, а вот Настя изумила своим нарядом. Артистка предстала в темно-синем платье с прозрачными вставками. Невозможно не обратить внимание не ее пышные формы - видно, что снимку несколько лет, ведь на сегодня Каменских выглядит куда стройнее.
Кроме того, пользователи обратили внимание на необычную прическу Насти - девушка начесала кудрявые локоны наперед.
Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».
Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".