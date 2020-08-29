Популярный украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко удивил поклонников кадрами с отдыха с супругой Настей Каменских

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Полтора дня отдыха в Турции с Настей Каменских», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Потап позирует рядом с Каменских, которая нарядилась в пикантное платье с декольте. Пара выглядит очень счастливой, на что обратили внимание ее поклонники.

«Какая сладкая парочка», «ну, посмотрите на них. Вот что значит счастье», «Какие счастливые, аж светитесь», «красивые», «отличная пара», «Такие красивые и счастливые», - пишут они.

До этого мы писали, что 39-летний украинский рэпер Потап обескуражил кадром с женой, певицей Настей Каменских в необычном образе

В кадре они вместе с женой держат большое желто-голубое полотно. Сам Потап одет в вышиванку, а вот Настя изумила своим нарядом. Артистка предстала в темно-синем платье с прозрачными вставками. Невозможно не обратить внимание не ее пышные формы - видно, что снимку несколько лет, ведь на сегодня Каменских выглядит куда стройнее.

Кроме того, пользователи обратили внимание на необычную прическу Насти - девушка начесала кудрявые локоны наперед.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".