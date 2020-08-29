Українська модель Міла Кузнєцова порадувала шанувальників гарячим танцем, які влаштувала з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Підкорюємо Tik Tok", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кузнєцова позує в пікантному вбранні з вирізом, демонструючи розкішну фігуру під час гарячого танцю з подругою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Ось це кізоньки!", "ви підкорюєте наші серця😍 красуня" « "ви відмінно імпровізуєте«,» відразу в тренди🤗 у вас круто виходить«,» Кузнєцова просто супер, взагалі клас", - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що модель Міла Кузнєцова вибрала вдалий ракурс, щоб показати своє головне багатство.

Красуня з 13-м розміром грудей опублікувала спокусливе фото в соцмережі "Instagram". На ньому дівчина постала в блакитній сукні з вишитими національними візерунками, яка виконана в стилі української сорочки. Міла Кузнєцова зробила селфі, крупним планом відобразивши зверху декольте і свій колосальний бюст.

Образ української дівчини доповнив вінок з троянд і маска з яскравим візерунком з квітів. На фото видно, як модель йшла по тротуару, поправляючи свій головний убір.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста в Леопарді приголомшила перевтіленням.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром показала бюст у вишиванці з гігантським декольте:»тотальна Краса".

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром грудей упакувала свою красу в декольте з оборками:"безцінний скарб".