Украинская модель Мила Кузнецова выбрала удачный ракурс, чтобы показать свое главное богатство
Как сообщает Politeka.net, красотка с 13-м размером груди опубликовала соблазнительное фото в соцсети "Инстаграм". На нем девушка предстала в голубом платье с вышитыми национальными узорами, которое выполнено в стиле украинской сорочки. Мила Кузнецова сделала селфи, крупным планом запечатлев сверху декольте и свой колоссальный бюст.
Образ украинской девушки дополнил венок из роз и маска с ярким узором из цветов. На фото видно, как модель шла по тротуару, поправляя свой головной убор.
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Многим пользователям социальной сети понравился внешний вид Милы Кузнецовой и они выразили свое восхищение в комментариях: "Любовь ❤️ всегда красивая ❤️"; "Не надо меня дразнить"; "Ах, какой бюст😍"; "Красивый венок и маска 🤗".
Мила Кузнецова старается показать свой бюст с самых пикантных ракурсов, так недавно она покрасовалась в летнем костюме с глубоким декольте и короткие шорты. Модель также засветила лифчик с завязками, перекрещенными на груди. В таком виде красавица решила потанцевать и потрясла внушительными формами прямо перед камерой.
Напомним, украинка с 13-м размером бюста в леопарде ошеломила перевоплощением.
Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером показала бюст в вышиванке с гигантским декольте: «Тотальная красота».
Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером груди упаковала свою красоту в декольте с оборками: "Бесценное сокровище".