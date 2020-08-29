Украинская модель Мила Кузнецова порадовала поклонников горячим танцем, которые устроила с подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Покоряем Tik Tok», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кузнецова позирует в пикантном наряде с вырезом, демонстрируя роскошную фигуру во время горячего танца с подругой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это козочки!», «вы покоряете наши сердца😍 красотка», «Вы отлично импровизируете», «Сразу в тренды🤗 У вас круто получается», «Кузнецова просто супер, вообще класс», - пишут они.

До этого сообщалось, что модель Мила Кузнецова выбрала удачный ракурс, чтобы показать свое главное богатство.

Красотка с 13-м размером груди опубликовала соблазнительное фото в соцсети "Инстаграм". На нем девушка предстала в голубом платье с вышитыми национальными узорами, которое выполнено в стиле украинской сорочки. Мила Кузнецова сделала селфи, крупным планом запечатлев сверху декольте и свой колоссальный бюст.

Образ украинской девушки дополнил венок из роз и маска с ярким узором из цветов. На фото видно, как модель шла по тротуару, поправляя свой головной убор.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста в леопарде ошеломила перевоплощением.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером показала бюст в вышиванке с гигантским декольте: «Тотальная красота».

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером груди упаковала свою красоту в декольте с оборками: "Бесценное сокровище".