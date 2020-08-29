Украинская модель Мила Кузнецова порадовала поклонников горячим танцем, которые устроила с подругой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Покоряем Tik Tok», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Кузнецова позирует в пикантном наряде с вырезом, демонстрируя роскошную фигуру во время горячего танца с подругой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Вот это козочки!», «вы покоряете наши сердца😍 красотка», «Вы отлично импровизируете», «Сразу в тренды🤗 У вас круто получается», «Кузнецова просто супер, вообще класс», - пишут они.
До этого сообщалось, что модель Мила Кузнецова выбрала удачный ракурс, чтобы показать свое главное богатство.
Красотка с 13-м размером груди опубликовала соблазнительное фото в соцсети "Инстаграм". На нем девушка предстала в голубом платье с вышитыми национальными узорами, которое выполнено в стиле украинской сорочки. Мила Кузнецова сделала селфи, крупным планом запечатлев сверху декольте и свой колоссальный бюст.
Образ украинской девушки дополнил венок из роз и маска с ярким узором из цветов. На фото видно, как модель шла по тротуару, поправляя свой головной убор.
Напомним, украинка с 13-м размером бюста в леопарде ошеломила перевоплощением.
Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером показала бюст в вышиванке с гигантским декольте: «Тотальная красота».
Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером груди упаковала свою красоту в декольте с оборками: "Бесценное сокровище".