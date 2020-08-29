53-річний російський співак Філіп Кіркоров викликав фурор фото з болгарського міста Варна, в якому народився

Як передає Politeka.net, артист поділився свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, позуючи на тлі літака - в передчутті польоту.

Посивілий Кіркоров у світлій кепці, Біло-синій футболці, з браслетом з дерев'яних намистин і зачіскою-кісками посміхнувся в камеру.

"Злітаємо ✈️ тисни 2 рази на ніс літака, на удачу💯 ✌ 🏼", - підписав кадр Філіп.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Ну який же ви кайфовий 😍 🤩 "

"Філя, ти куди?😦"

"Який задоволений"

"Класно !!! Візьміть мене з собою 😂"

"Ніхто не тримає"

"Вдалого вам польоту з діточками і легкої посадки! 👨‍👧‍👦❤😘"

"Ох і активний Дід, якщо і старість, то тільки така ))"

Раніше ми повідомляли, мабуть, Кіркоров з дітьми заїхав в рідну Варну по дорозі з Греції, де відпочивав з дітьми.

Артист показав, як 8-річний Мартін і Алла-Вікторія каталися на дошці для серфінгу. Спочатку дівчинка допомогла братові встати на ноги, після чого діти відпустили трос і ловили хвилю без страховки. Варто відзначити, що періодично було чутно дитячий крик, але вони все одно виконали трюк і зловили хвилю.

"Наближаємо вихідні новими трюками! Згуртовані, сміливі, відважні, амбітні! Пишаюся моїми героями. І ось так дружно тримаємо курс в нову школу! Вже через пару днів будемо знайомитися з новими класами. Ми готові! Греція, звичайно, нас зарядила на всі 100%», - поділився емоціями Кіркоров.

Нагадаємо, що Кіркоров в одних плавках блиснув підкачаною фігурою, Івлєєва оцінила.

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