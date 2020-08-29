Британська співачка Дуа Липа вразила витівкою, позуючи в піджаку на голе тіло

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Дуа Липа позує сидячи на машині в діловому костюмі, випромінюючи красу і жіночність. Потім вона все в тому ж вбранні проходиться, через що в кадр потрапляє те, що Липа одягла його на голе тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Вау, яка краса! Вогонь! І пожежні не допоможуть», «так пишаюся тобою», «Занадто красива», «красуня, слів не підібрати», «милашка», «дуже ніжно тут виглядаєш», «неймовірна! Ти зводиш мене з розуму», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що британська співачка і модель Дуа Липа оригінально привітала друга з днем народження.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 25-річна співачка опублікувала знімок, на якому пощує поруч з чоловіком.

Особливу увагу на знімку привертає зовнішній вигляд популярної артистки. На ній напівпрозоре мереживне плаття з величезним декольте, більше нагадує комбінацію і не приховує відсутність бюстгальтера.

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