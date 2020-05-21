Британская исполнительница Дуа Липа порадовала поклонников и сверкнула безупречным телом в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Начала читать новую блестящую книгу под названием «Маленькая жизнь». Это не просто защита от солнца», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Дуа Липа позирует во время отдыха, в ходе которого решила позагорать. Как можно заметить, певица едва вместила пышные формы в крохотный купальник. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

«Вот это кошечка», «божественный вид», «бомба», «огонь!», «вау, какие ракурсы», «красивая малышка», «невероятная!», - пишут они.

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На фото красотка стояла в бюстгальтере и розовых штанах, спиной повернувшись к камере. Дуа повернула голову и смотрела в объектив, можно заметить, что волосы в этот раз были у певицы собраны в хвост. Фото получилось довольно соблазнительным и на нем можно рассмотреть пятую точку красотки, которую Липа выставила перед камерой.

Фанаты поставили четверть миллиона лайков и написали много комментариев:

"Вы прекрасны даже с этой непристойной вещью", "Детка", "Люблю тебя".

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