Известная британская певица Дуа Липа поздравила свою сестру Рину и поздравила ее с праздником

На фото Рина стоит в джинсах, которые расстегнула и черно-салатовом топе. На втором сестры уже вместе, в маленьком возрасте. Девочки обнимали друг друга и улыбались на камеру. На третьем кадре красавицы уже в более зрелом возрасте, сделали селфи на телефон. Как можно понять, Рина сегодня празднует 19-летие, с чем ее и поздравила Дуа. Фото получились нежными и семейными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем Рождения моя маленькая большая сестра Рина, мой ангел, у тебя все хорошо, и я благодарю свои звезды, что подарили мне маленькую сестру 19 лет назад. Я люблю тебя так сильно и я не могу дождаться, когда сожму тебя в объятиях", - написала Дуа.

Фанаты, включая украинскую певицу Веру Брежневу, поставили почти 700 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Привет", "Привет, красотка", "С Днем Рождения".

Сообщалось, что популярная британская певица Дуа Липа устроила съемку в саду в откровенном наряде.

Красотка надела тесный корсет, который сильно утянул ее главное достоинство. Звезда крутилась в разных позах, а ее грудь буквально выпрыгивала из наряда. В руках Липа держала огромную бутылку с духами. Для большей пикантности певица показала свой язык. Добавим, что певица традиционно собрала свой волосы в хвостик.

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