Британская певица Дуа Липа поразила выходкой, позируя в пиджаке на голое тело

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Дуа Липа позирует сидя на машине в деловом костюме, излучая красоту и женственность. Потом она все в том же наряде проходится, из-за чего в кадр попадает то, что Липа надела его на голое тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, какая красота! Огонь! И пожарные не помогут», «так горжусь тобой», «слишком красивая», «красотка, слов не подобрать», «милашка», «очень нежно здесь выглядишь», «невероятная! Ты сводишь меня с ума», - пишут они.

До этого сообщалось, что британская певица и модель Дуа Липа оригинально поздравила друга с днем рождения.

На своей странице в социальной сети Инстаграм 25-летняя певица опубликовала снимок, на котором пощирует рядом с мужчиной.

Особенное внимание на снимке привлекает внешний вид популярной артистки. На ней полупрозрачное кружевное платье с огромным декольте, больше напоминающее комбинацию и не скрывающее отсутствие бюстгальтера.

Напомним, что Дуа Липа показала свою подросшую сестру, Брежнева не смогла пройти мимо: "Красавица".

А еще Politeka писала про топ горячих образов: Дуа Липа похвасталась молодым телом в цепях, ремешках и прозрачной сеточке.

Также Politeka сообщала, что дерзкая Дуа Липа в бикини показала, чем наградила ее природа: «Вот это кошечка».