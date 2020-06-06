Популярная британская певица Дуа Липа показала, за чем скучает больше всего на карантине
Артистка опубликовала серию архивных фотографий на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
Снимки были сделаны на прошлых концертах певицы еще до пандемии опасного вируса и последовавшей за этим самоизоляции. Сейчас Дуа Липа не может собирать огромные залы зрителей и сильно скучает за теми временами, когда блистала на сцене.
На одном из фото звезда буквально парит в воздухе в желтом костюме из обтягивающих брюк и короткого топа, который позволяет ей продемонстрировать идеальную талию.
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Еще на одном снимке Дуа Липа позирует в оригинальном наряде с цепями, ремнями и странными пушистыми украшениями на руках.
На третьем фото певице соблазнительно отбрасывает волосы назад, позируя в коротких черных шортах, топике им в тон и платье в виде полупрозрачной блестящей сеточки.
«Я слишком сильно по этому скучаю», - подписала фотографии звезда.
Ее поклонники отреагировали на снимки целым градом восторженных комментариев.
Ранее мы писали, что Дуа Липа поделилась фотографиями, на которых она позирует во время отдыха, в ходе которого решила позагорать. Как можно заметить, певица едва вместила пышные формы в крохотный купальник. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.
Напомним, Дуа Липа показала свою подросшую сестру, Брежнева не смогла пройти мимо.
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Также Politeka писала, что полуголая Дуа Липа выставила напоказ свою пятую точку, обтянув ее кожей: "Бомба".