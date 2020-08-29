Українська 25-річна модель плюс-сайз Інна Горячковська розбурхала новим відвертим фото

Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в рожевому вбранні, родзинкою якого, безумовно, стало сміливе декольте.

Так, намокла блондинка, вся в піні, розпласталася на капоті сірого авто, вміло орудуючи змиленою мочалкою. Дівчина без тіні збентеження продемонструвала апетитні форми, за що й була нагороджена сотнями "лайків" за лічені хвилини.

"О господи"; "красива"; " хороша картинка вау виглядає красиво xx❤️❤️", - прокоментували фанати пишнотілої красуні.

Варто відзначити, Горячковська швидко набирає популярність в Instagram-у неї вже налічується більше 169 тисяч шанувальників.

Раніше ми повідомляли, Горячковська захопила своєю рекордною "гордістю", представши біля води в рятувальному жилеті. Принади виявилися настільки великі, що пристосування для захисту просто не застібалося.

Крім того, спокусливості надавав той факт, що Горячковська одягла червоний ліфчик, бретельки якого ще більше виділяли неймовірні форми.

"😂 🤣Іннусік - обожнюю тебе 😘 а жилет не завадить, але головне, щоб розмірчик знайшовся відповідний !!!🤪 ❤ ️ ", "Пффффф🔥 🔥 🔥 ці буйки з кожним днем все більше і більше🙈 😅", "гарне фото! Просто вау, красива милашка", - відреагували користувачі.

Також ми розповідали, на одному з останніх знімків Інна позувала на лежаку, підставивши сонечку свої "стиглі арбузики".

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А ще Politeka писала, що українка з дев'ятим розміром виставила свою красу в ліфчику