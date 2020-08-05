Известная украинская с 9-м размером груди Инна Горячковская показала себя на отдыхе

Красотка на фото показала себя в полосатом купальнике, а образ дополнила стильными очками. Инна лежала на шезлонге, а снимали ее в это время сверху. Звезда без стыда продемонстрировала пышный бюст в огромном декольте, а также загар, который уже успела обрести на отдыхе. Модель улыбалась на камеру, смотря прямо в объектив. Фото вышло горячим настолько, что даже украинка с 13-м размером Мила Кузнецова может позавидовать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это прекрасно", "Безумно красивая", "Ты выглядишь очень красиво и соблазнительно", "Это не может быть реальностью", "Фантастика, нет слов", "Шикарная улыбка", "Это очень горячее фото", "Вы самая великолепная девушка, которую я когда либо видел, просто восторг и больше ничего".

Сообщалось, что известная украинская модель Мила Кузнецова похвасталась новыми горячими фото в купальнике.

На кадрах Кузнецова позирует в темно-синем бикини, который позволяет ей продемонстрировать свои пышные формы во всей их красе.

"Как же круто побывать в аквапарке. Столько ярких эмоций от катания на водных горках прям как маленький ребенок)", - написала Кузнецова.

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