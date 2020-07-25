Известная модель с 9-м размером груди Инна Горячковская показала свои формы, порадовав поклонников

На фото Инна позировала в красном платье с огромным декольте. Девушка стояла перед зеркалом, показывая пышный бюст во всей красе. На Горячковской можно заметить сумочку, а в руках очки. Звезда снимала сама себя на телефон, не стесняясь своих форм. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили лайки и написали комментарии:

"Ты выглядишь хорошо и соблазнительно", "Привет, элегантно, это возможно, пожалуйста", "Моя детка", "Моя прекрасная женщина", "Красота, класс, ценности", "Хорошая картина, ты выглядишь красиво".

Сообщалось, что украинская модель плюс-сайз, 25-летняя Инна Горячковская поразила женственностью в новом видео.

Девушка отдыхала на яхте, где ее пустили за руль. Модель не упустила возможности и с удовольствием стала управлять судном, позируя на камеру.

Сообщалось, что украинская модель плюс-сайз 25-летняя Инна Горячковская поразила объемами в глубоком декольте.

На одном из новых фото красотка предстала в топе с огромным вырезом посередине, из которого едва не вылазили пышные прелести.

Акценту такому "мощному" декольте прибавила золотая цепочка на шее. При этом Горячковская невинно опустила глаза, улыбнувшись.

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