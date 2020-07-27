Известная украинская модель с 9-м размером груди Инна Горячковская посветила своими формами, порадовав поклонников

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Горячковская показала видео. Модель запечатлена в полосатом лифчике, который едва удерживает ее невероятно объемный бюст. (Чтобы посмготреть видео - проскролльте вниз)

В ролике модель рассказала о своем увлечении велопрогулками.

«Я просто захотела кататься на чем-нибудь, и это был первый мой транспорт», - сказала она.

Пышногрудая модель просто свела с ума фолловеров своим видом.

«О Боже мой, они огромные, детка», «Ты так хорошо выглядишь», «Это горячо», «Крутые шары», «Иисус Кристос!», «Как они концентрируются на вашем лице. Сложнее всего это сделать», - пишут в комментариях.

Отметим, в 2019 году Инна Горячковская с девятым размером груди стала Мисс Украины в категории пышных моделей.

Ее параметры: рост 165 см, объем груди 130 см, талии - 110 см, бедер - 130 см, вес 95 кг.

Девушка окончила Киевский национальный университет культуры и искусств, где получила образование в сфере актерского мастерства.

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