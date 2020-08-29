Колишній Ангел Victoria's Secret і супермодель Келлі Гейл блиснула розкішною фігурою в мінібікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Це одна з найбільш особливих зйомок, які я зробила за свої 13 років моделінгу», - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Гейл позує в міні-бікіні, зухвало розставивши при цьому ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Гаряча бомба!», «ти справжній ідеал», «розкішна фігура», «принади аж вивалюються», «соковиті вигини, аж заворожують», «магічний кадр. Дуже круто вийшла тут», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що колишній ангел Victoria's Secret, відома модель Келлі Гейл поділилася спекотним фото в душі.

Зірка регулярно бере участь у пікантних фотосесіях, де демонструє неймовірні форми. Так, Келлі без сорому опублікувала чорно-білий кадр з душу.

Модель позувала в купальнику, верх якого обтягнув і підкреслив пишний бюст. Тканина натягнулася на апетитних формах, піднявши їх вгору. Груди "налилася" в настільки відвертому купальнику і виглядала дуже спокусливо.

Нагадаємо, що мокра Келлі Гейл ледь не впустила " близнючок «в тісному купальнику:»таке тіло Створено для...".

Як повідомляла Politeka, Келлі Гейл підставила хвилях тіло в крихітному купальнику: "ідеальна поза".

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