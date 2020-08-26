Бывший ангел Victoria’s Secret, известная модель Келли Гейл поделилась жарким фото в душе

Звезда регулярно участвует в пикантных фотосессиях, где демонстрирует невероятные формы, сообщает Politeka.net. Так, Келли без стыда опубликовала черно-белый кадр из душа.

Модель позировала в купальнике, верх которого обтянул и подчеркнул пышный бюст. Ткань натянулась на аппетитных формах, приподняв их вверх. Грудь "налилась" в столь откровенном купальнике и выглядела очень соблазнительно.

Красотка была также в плавках на кокетливых завязочках. Модель схватила за края веревочек и потянула, будто желая развязать.

Звезда, не отрываясь, смотрела в камеру. Ее взгляд был глубоким, а губы приоткрыты.

Волосы Гейл стали мокрыми, как и тело в целом, под открытым душем. Рядом висела одежда, что говорило о том, что красотка планировала домой после купания.

"Купание после пляжа🚿", - написала Гейл.

За 30 минут пост собрал почти 11 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети по достоинству оценили столь жаркое фото звезды и написали ей много комплиментов.

"Ммм, какая мокрая", - написал один из поклонников.

Напомним, Келли Гейл выбрала черный купальник с пикантным вырезом посередине лифчика. Тонкая ткань верха купальника обтянула шикарную грудь, а бретельки сильно натянулись на плечах.

Указанный разрез придавал образу смелости, ведь грудь едва ли не выпрыгивала из него.

Ранее мы писали, что Келли Гейл еле втиснула свою пышную грудь в лифчик от купальника, который явно был ей маловат. Келли распустила свои роскошные волосы и встала боком к камере. Ее прелести аккуратно выглядывали из купальника.

Напомним, что мокрая Келли Гейл едва не выронила «близняшек» в тесном купальнике: «Такое тело создано для…».

Как сообщала Politeka, Келли Гейл подставила волнам тело в крошечном купальнике: "идеальная поза".

Также Politeka писала, что озорная Келли Гейл из Victoria’s Secret подразнила мокрыми прелестями.