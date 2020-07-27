Бывший ангел Victoria’s Secret Келли Гейл сверкнула невероятной красотой в тесном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Социальное дистанцирование, но никакого океанского дистанцирования», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном кадре Гейл позирует полусидя на пляже, демонстрируя упругие формы в тесном купальнике, который едва выдерживает роскошные формы знаменитости.

«Такое тело создано для красоты», «невероятные изгибы», «до чего же ты красивая! Богиня», «идеальные изгибы. Купальник просто супер», «смотрю на тебя и радуюсь. До чего же хороша», — пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что модель, экс-ангел бренда нижнего белья Victoria’s Secret Келли Гейл показала, где отдыхает.

Звезда активно ведет свою страницу в Инстаграм, где делится профессиональными кадрами и фото со своей обычной жизни.

На одном из последних снимков модель предстала в крохотном бикини на отдыхе в Калифорнии. Модель позировала возле голубого озера, выставив вперед стройную ножку.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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