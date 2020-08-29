Бывший ангел Victoria’s Secret и супермодель Келли Гейл сверкнула роскошной фигурой в мини-бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Это одна из самых особенных съемок, которые я сделала за свои 13 лет моделинга», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Гейл позирует в мини-бикини, дерзко расставив при этом ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Горячая бомба!», «ты настоящий идеал», «роскошная фигура», «прелести аж вываливаются», «сочные изгибы, аж завораживают», «магический кадр. Очень круто получилась здесь», - пишут они.

До этого сообщалось, что бывший ангел Victoria’s Secret, известная модель Келли Гейл поделилась жарким фото в душе.

Звезда регулярно участвует в пикантных фотосессиях, где демонстрирует невероятные формы. Так, Келли без стыда опубликовала черно-белый кадр из душа.

Модель позировала в купальнике, верх которого обтянул и подчеркнул пышный бюст. Ткань натянулась на аппетитных формах, приподняв их вверх. Грудь "налилась" в столь откровенном купальнике и выглядела очень соблазнительно.

Напомним, что мокрая Келли Гейл едва не выронила «близняшек» в тесном купальнике: «Такое тело создано для…».

Как сообщала Politeka, Келли Гейл подставила волнам тело в крошечном купальнике: "идеальная поза".

Также Politeka писала, что озорная Келли Гейл из Victoria’s Secret подразнила мокрыми прелестями.