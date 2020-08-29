Бывший ангел Victoria’s Secret и супермодель Келли Гейл сверкнула роскошной фигурой в мини-бикини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Это одна из самых особенных съемок, которые я сделала за свои 13 лет моделинга», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Гейл позирует в мини-бикини, дерзко расставив при этом ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Горячая бомба!», «ты настоящий идеал», «роскошная фигура», «прелести аж вываливаются», «сочные изгибы, аж завораживают», «магический кадр. Очень круто получилась здесь», - пишут они.
До этого сообщалось, что бывший ангел Victoria’s Secret, известная модель Келли Гейл поделилась жарким фото в душе.
Звезда регулярно участвует в пикантных фотосессиях, где демонстрирует невероятные формы. Так, Келли без стыда опубликовала черно-белый кадр из душа.
Модель позировала в купальнике, верх которого обтянул и подчеркнул пышный бюст. Ткань натянулась на аппетитных формах, приподняв их вверх. Грудь "налилась" в столь откровенном купальнике и выглядела очень соблазнительно.
Напомним, что мокрая Келли Гейл едва не выронила «близняшек» в тесном купальнике: «Такое тело создано для…».
Как сообщала Politeka, Келли Гейл подставила волнам тело в крошечном купальнике: "идеальная поза".
Также Politeka писала, что озорная Келли Гейл из Victoria’s Secret подразнила мокрыми прелестями.