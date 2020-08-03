Бывший «ангел» бренда нижнего белья Victoria’s Secret Келли Гейл впечатлила фигурой в купальнике с хищным принтом

Известная модель поделилась новыми жаркими кадрами со своего отдыха в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Гейл соблазнительно позирует на пляже в смелом купальнике-бикини. Ее наряд состоит из крохотных кусочков ткани с леопардовым принтом, которые едва прикрывают самые интимные места Келли. При этом лиф наряда кажется чересчур маленьким, из-за чего ее пышная грудь так и норовит из него выскочить.

Загорелая красотка соблазнительно вытянулась на мокром песке у самого края воды. При этом Келли выглядит очень естественно за счет отсутствия косметики на лице.

Поклонники модели тут же принялись засыпать ее комплиментами и лайками.

До этого мы писали, что Келли похвасталась роскошной фигурой в микроскопическом купальнике. Свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Гейл лежала на мокром песке, изогнувшись в пикантной позе.

Модель соблазнительной смотрела в кадр. На фото можно рассмотреть все ее прелести и упругости. Купальник на ее теле практически ничего не скрыл. Особого шарму фото добавила смуглая кожа красотки. На фото она выглядела сногшибательно.

За час ее фото собрало более 15 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, мокрая Келли Гейл из Victoria’s Secret едва не выронила «близняшек» в тесном купальнике: «Такое тело создано для…».

Как сообщала Politeka, ниточки бикини ничего не скрыли: озорная Келли Гейл из Victoria’s Secret подразнила мокрыми прелестями.

Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria's Secret изогнулась в пикантной позе, засветив самые сладкие места.