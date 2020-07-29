Модель Келли Гейл из Victoria’s Secret впечатлила поклонников горячим снимком с отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ночное купанье», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Гейл позирует в крохотном купальнике, демонстрируя идеальный вид сзади. Фотография была сделана ночью во время того, как знаменитость решила искупаться.

«Невероятная», «абсолютная красота», «вау», «божественная, невероятная фигура», «это фото вызывает только одну эмоцию», «красотка, супер!», «до чего же ты красивая», «очень круто получилось, слов не подобрать», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная модель Victoria's Secret Келли Гейл впечатлила естественной красотой на фото в трусах и тонком топике.

Красотка поделилась новым домашним снимком в своем Инстаграм.

На фото Келли позирует дома в по-летнему легком образе. На ней короткий белый топик из тонкой ткани, в которой видно, что модель не стала надевать еще и лифчик, а также голубые трусы.

Келли позирует легко и непринужденно, подняв волосы вверх, будто пытается собрать их в хвост. На лице модели нет косметики, что делает ее образ еще более естественным.

Напомним, Келли Гейл из Victoria's Secret нарядилась в экстремальное мини для игры в теннис: "Шикарная детка".

Как сообщала Politeka, влажная Келли Гейл из Victoria's Secret в мини-бикини поразила бесконечными ногами.

Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria's Secret в прозрачном бикини показала самое сокровенное.