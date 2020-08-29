Фото говорять самі за себе

42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова збентежила пікантною витівкою - її прям не впізнати

Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в ефірі шоу "Модель XL".

На Анфісі було блискуче синє плаття в підлогу, з глибоким вирізом на грудях, що відкрив її "стиглі" принади.

На одних кадрах зірка постала в незвичайній позі: Чехова зняла сріблясті туфельки на шпильках і поклала босі ноги колезі-ведучому на коліна. При цьому вона "полоскотала" напарника в районі бороди, а також полонила театральними жестами.

"Коли колега в перерві робить масаж ніг... то це просто свято якесь", - підписала зірка ці знімки.

Примітно, що Чехову переплутали з голлівудською актрисою і співачкою Дженніфер Лопес. Чи то зачіска - пряме довге волосся з підкрученими кінчиками, чи то розкішне вбрання - але щось змусило багатьох користувачів подумати, що перед ними відома Джей Ло.

"Ви тут схожі на Дженіфер Лопес!!)"

"Заздрю йому 😀 😲 😢 "

"Такий розкішній дівчині робити масаж ніг, це одне задоволення 😍 😘 "

"Я подумала, що це Дженніфер Лопес 💙 😁 😍 "

"Гортаючи новинну стрічку, спочатку я подумала що це Дженіфер Лопес на фото☺, ❤ ️"

"На першій фотографії відразу не впізнала🙄подумала Дженіфер Лопез🧐ну прям схожі🤗"

Чехова відреагувала на думку шанувальників у черговому пості:

"Судячи з реакцій в директі, вам сподобався мій сьогоднішній образ. На Джей Ло говорите схожа? Або ще на кого? Як думаєте, частіше мені робити таку зачіску або ну її нафіг, краще кучері?"

Користувачі зійшлися на думці, що Анфісі все до лиця:

"На останньому фото на Наталію Орейро😙. Ви як завжди жіночна!!!"

"Ви прекрасні з будь-якою зачіскою🌺"

"Кучері краще!"

"На Русалочку схожі Ви Анфіса 👍 💐 🔥 "

"Вам дуже йде об'єм, дорога Анфіса! І в цьому образі волосся краще було б наїжачити )))"

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