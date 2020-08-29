Фото говорят сами за себя

42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова обескуражила пикантной выходкой - ее прям не узнать

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в эфире шоу "Модель XL".

На Анфисе было блестящее синее платье в пол, с глубоким вырезом на груди, открывшим ее "спелые" прелести.

На одних кадрах звезда предстала в необычной позе: Чехова сняла серебристые туфельки на шпильках и положила босые ноги коллеге-ведущему на колени. При этом она "пощекотала" напарника в районе бороды, а также пленила театральными жестами.

"Когда коллега в перерыве делает массаж ног... да это просто праздник какой-то", - подписала звезда эти снимки.

Примечательно, что Чехову перепутали с голливудской актрисой и певицей Дженнифер Лопес. То ли прическа - прямые длинные волосы с подкрученными кончиками, то ли роскошный наряд - но что-то заставило многих пользователей подумать, что перед ними известная Джей Ло.

"Вы здесь похожи на Дженифер Лопес!!)"

"Завидую ему😀😲😢"

"Такой роскошной девушке делать массаж ног, это одно удовольствие 😍😘"

"Я подумала, что это Дженнифер Лопес 💙😁😍"

"Листая новостную ленту, сначала я подумала что это Дженифер Лопес на фото 😁😁😁, ❤️"

"На первой фотографии сразу не признала🙄подумала Дженифер Лопез🧐ну прям похожи🤗"

Чехова отреагировала на мнение поклонников в очередном посте:

"Судя по реакциям в директе, вам понравился мой сегодняшний образ. На Джей Ло говорите похожа? Или еще на кого? Как думаете, чаще мне делать такую прическу или ну её нафиг, лучше кудри?"

Пользователи сошлись на мнении, что Анфисе все к лицу:

"На последнем фото на Наталию Орейро😙. Вы как всегда женственна!!!"

"Вы прекрасны с любой причёской🌺"

"Кудри лучше!"

"На Русалочку похожи Вы Анфиса👍💐🔥"

"Вам очень идет объем, дорогая Анфиса! И в этом луке волосы лучше было бы взъерошить )))"

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