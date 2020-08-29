43-річна українська гумористка і актриса "Квартал 95" Олена Кравець викликала ажіотаж в мережі останнім постом
Як передає Рoliteka.net, зірка поділилася радісною новиною у своєму мікроблозі в Instagram. На щастя, повторний тест показав негативний результат.
"Коли отримав негативний результат тесту і дивишся слідом цій бяці коронавірусній! Спасибі вам за підтримку, люди мої! Бережіть себе!) ♥ ️ 💪 🏼 #невиявлено", - йдеться в повідомленні.
Артистка супроводила пост фото, на якому зображена крупним планом, з обеззброюючою посмішкою.
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Користувачі активно коментують подію:
"Лєночка, слава Богу! Як добре що жива-здорова. Здоров'я вам і вашим діткам. Бережіть себе"
"Лєночка 😍. Ви підняли мені настрій ☺"
"Оленка, Тримайся🙏всім серцем з Вами 💞 🌹 💕 💞 💕швидше одужуйте🙏 "
"Хороша новина. Вибачте за нетактовне питання, а у Вас був вірус, але вилікували, правильно? Вибачте ще раз"
Нагадаємо, колега Олени Євген Кошовий повідомив, що у неї виявили китайський вірус і що в нових випусках шоу її будуть замінювати інші артистки з "Жіночого кварталу".
«За кілька днів до зйомок аналіз нашої Олени, на жаль, показав позитивний результат на Covid-19, так що в найближчих ефірах її не буде. Сумно, але такі наші реалії - ніхто не застрахований від цього вірусу. Благо, у всіх інших акторів і членів знімальної групи результати тестів - негативні», - повідомляв артист.
Нагадаємо, що щаслива Кравець підкорила неймовірною чарівністю:»красуня".
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