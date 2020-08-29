43-летняя украинская юмористка и актриса "Квартал 95" Елена Кравец вызвала ажиотаж в сети последним постом
Как передает Рoliteka.net, звезда поделилась радостной новостью в своем микроблоге в Инстаграм. К счастью, повторный тест показал отрицательный результат.
"Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной! Спасибо вам за поддержку, люди мои! Берегите себя!)♥️💪🏼 #невиявлено", - говорится в сообщении.
Артистка сопроводила пост фото, на котором запечатлена крупным планом, с обезоруживающей улыбкой.
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Пользователи активно комментируют событие:
"Леночка, слава Богу! Как хорошо что жива-здорова. Здоровья вам и вашим деткам. Берегите себя"
"Леночка 😍. Вы подняли мне настроение 💞"
"Леночка, держись🙏Всем сердцем с Вами 💞🌹💕💞💕скорее выздоравливайте🙏 "
"Хорошая новость. Простите за бестактный вопрос, а у Вас был вирус, но вылечили, правильно? Извините ещё раз"
Напомним, коллега Елены Евгений Кошевой сообщил, что у нее выявили китайский вирус и что в новых выпусках шоу ее будут заменять другие артистки из "Женского квартала".
«За несколько дней до съемок анализ нашей Лены, увы, показал положительный результат на Covid-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Грустно, но такие наши реалии – никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов - негативные», - сообщал артист.
Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».
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