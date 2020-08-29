Колишній ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Суботні вібрації", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Амбросіо постає перед камерою в одному купальнику і з капелюхом на голові. При цьому в руках красуня тримає келих з коктейлем, демонструючи вишуканість навіть в такій простій справі.

«Оце ти красива! Ніби з моїх снів», «ти просто ідеал. Видно, що не один місяць витратила в спортзалі», «солодка», «ти чого п'єш?», «Алессандра, ти Божественна», «магічний вигляд», «Ти виглядаєш просто на мільйон», «бомбезна красуня! Добре відпочити!»,- пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що супермодель і колишній ангел Victoria's Secret Аллесандра Амбросіо вразила ідеальною фігурою в одному бікіні

"Мрійливий ранок", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Амбросіо позує, приспустивши сорочку і посвітивши пружними принадами. На іншій фотографії модель вирішила притиснутися до скла, через що кадр вийшов надзвичайно гарячим.

Нагадавши, зірковий ангел Victoria's Secret в міні-бікіні влаштувала спекотні розваги на пляжі.

А ще Politeka писала, що роздягнений ангел Victoria's Secret блиснула своїми персиками на відпочинку.

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