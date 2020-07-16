Бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио удивила откровенным фото на природе

Звезда разместила горячее фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. В кадре известная красотка предстала абсолютно обнаженной.

Амбросио лежала на подстилке, вероятно, посреди газона. Модель была на животе, похваставшись ровной спинкой и шелковой кожей.

Потрясающая красотка прикрыла небольшую грудь подсолнечником. Модель лежала, опираясь на локти. Алессандра потянула руку с персиком ко рту и надкусила фрукт.

При этом звезда пристально смотрела в камеру. Из макияжа на ней заметны длинные черные стрелки на веках.

Стоит отметить, что на звезде были лишь золотые украшения, в ушах, на шее и руке.

За 15 часов пост собрал около 200 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи пришли в восхищение от столь горячего фото, они засыпали звезду комплиментами, выказав желание увидеть побольше таких снимков.

Напомним, Алессандра Амбросио одета в одни плавки, а верхнюю часть купальника надевать не стала. Женщина набросила сверху полотенце, которое едва прикрыло ее пышную грудь.

Модель решила поиграть со своими упругими «мячиками», сжав их руками таким образом, что они образовали пикантную зону декольте.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио надела купальник бирюзового цвета, который хорошо сел на ее пышной груди.

Плавки были спрятаны под водой, а красотка прикасалась к ним руками, будто подтягивая на упругих ягодицах.

Образ модели завершили различные украшения. Фигурка красотки вызвала настоящий восторг у фанатов.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

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