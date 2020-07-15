Бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио сверкнула роскошной фигурой в одних трусиках

Как передает Politeka.net, 39-летняя красотка поделилась весьма пикантными кадрами. Она была одета в одни трусики, а верхнюю часть купальника надевать не стала. Женщина набросила сверху полотенце, которое едва прикрыло ее пышную грудь. На одном из фото Амбросио решила поиграть со своими упругими «мячиками», сжав их руками таким образом, что они образовали пикантную зону декольте.

«Понедельник. Баланс - это не то, что вы находите, это то, что вы создаете», - подписала снимок модель.

За день ее фото собрало более 220 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу слов восхищения и комплиментов.

«Это называется красота», «Моя челюсть просто упала на пол. Вот это да!», «Вы богиня, мисс Алессандра», «Вау, так красиво», «Все, что я могу сказать, это ВАУ!», «С такой не заснешь», «Офигительно», «Ты невероятная. Ангел навсегда», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио поделилась кадром, на котором позировала с сыном и дочкой. Красотка сверкнула своей идеальной фигурой, засветив пышную грудь в глубоком декольте. Кроме этого, модель засветила свои стройные худые ножки.

Напомним, что Алессандра Амбросио на яхте засунула самый сок в миниатюрное бикини: "Я отплываю...".

Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио засунула самый сок в крохотное бикини: идеальный ракурс.

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио в экстремальном мини повыгибалась на камеру: от вида захватывает дух.