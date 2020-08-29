Популярна українська виконавиця Анна Седокова похвалилася розкішною фігурою в пікантному вбранні

Про це повідомлять Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Цим відео я б хотіла нагадати, що у мене в...», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Седокова позує в тісному вбранні, який максимально оголює її розкішну фігуру. Сама красуня не соромиться демонструвати її з різних ракурсів, привівши в захват своїх шанувальників.

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«А навіщо верх одягла, тобі без нього звичніше😃»,»Ганнуся, ну він же вам малий», «Вам там це, плаття замало....», «Як можна бути такою непристойно красивою!», «фігура-диво», «я б сказала гарячу пропозицію», «краща», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Анна була в Майамі разом з майбутнім чоловіком і дітьми. Після цього зірка вирішила розповісти, як встигла повеселитися на Rodeo Drive і посвітила на тлі магазинів фігурою в леопардовій спідниці з коротенькою маєчкою. Деякі відзначили, що Анна "занадто роздобрела".

"На Rodeo Drive не так багато людей. Виняток становить тільки Louis Vuttion, черга в який до цих пір становить осіб 20. Впускають по кілька людей. Chanel забитий дошками. В цілому все тихо і спокійно, тільки скрізь встановлені поліцейські роботи з камерами», - почала свою розповідь Анна.

Нагадавши, безсоромна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Седокова посвітила принадами в шаленому образі Червоної шапочки:"чекає свого вовка".

Також Politeka писала, що грайлива Седокова в спокусливому купальнику зігнулася і показала насолоду