Популярная украинская исполнительница Анна Седокова похвасталась роскошной фигурой в пикантном наряде

Об этом сообщат Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Этим видео я бы хотела напомнить, что у меня в…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Седокова позирует в тесном наряде, который максимально оголяет ее роскошную фигуру. Сама красотка не стесняется демонстрировать ее с разных ракурсов, приведя в восторг своих поклонников.

«А зачем верх одела,тебе без него привычнее😃», «Анечка ,ну он же Вам мал», «Вам там это, платье маловато....», «Как можно быть такой неприлично красивой!», «фигура – загляденье», «Я бы сказала горячее предложение», «лучшая», - пишут они.

Ранее мы писали, что Анна была в Майами вместе с будущим супругом и детьми. После этого звезда решила рассказать, как успела повеселиться на Rodeo Drive и посветила на фоне магазинов фигурой в леопардовой юбке с коротенькой маечкой. Некоторые отметили, что Анна "слишком раздобрела".

«На Rodeo Drive не так много людей. Исключение составляет только Louis Vuttion, очередь в который до сих пор составляет человек 20. Впускают по несколько человек. Chanel заколочен досками. В целом все тихо и спокойно, только везде установлены полицейские роботы с камерами», - начала свой рассказ Анна.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

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