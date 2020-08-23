Знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась яркими буднями с будущим мужем

Так, Анна решила прокатиться с молодым возлюбленным на дорогой и модной машине, а также показать, как она эффектно смотрится за рулем. Похоже, звезда наслаждается временем в импровизированном отпуске.

«Living my best life 😎 Это мое любимое выражение , которое каждый день заставляет меня задавать себе вопросы . А сделала ли я все на максимум ?», - пишет Анна под постом.

Пользователи сети тут же отреагировали:

«Любви и счастья со знаком бесконечность! В машине самое то💜💛», «Красивая пара💣❤❤❤», «Вот к какой жизни должен стремиться каждый🔥», «Шикарно😁👍 тоже так хочу, а не вот это вот все 😂», «Завидую вам, но не со злобой, а так душевно. Пусть будет всё хорошо у всех!!!», «Красивые ❤️❤️❤️», «Жизнь ваша просто кайф...меня не прокатите?😂», «Итальянцы были бы в восторге», «Классная машинка,как и ваша пара🔥», «Пусть тебе Анечка повезёт!!!Вы очень красивая пара👍🌹💥», «Какое красивое колееечкооо💓💓💓🔥🔥🔥🔥».

Ранее мы писали, что Анна была в Майами вместе с будущим супругом и детьми. После этого звезда решила рассказать, как успела повеселиться на Rodeo Drive и посветила на фоне магазинов фигурой в леопардовой юбке с коротенькой маечкой. Некоторые отметили, что Анна "слишком раздобрела".

«На Rodeo Drive не так много людей. Исключение составляет только Louis Vuttion, очередь в который до сих пор составляет человек 20. Впускают по несколько человек. Chanel заколочен досками. В целом все тихо и спокойно, только везде установлены полицейские роботы с камерами», - начала свой рассказ Анна.

Она отметила, что в Beverly Hills открыли новый Alfred Coffee. Но купить один из самых вкусных кофе просто так проходя нельзя. У них даже меню нет, не предлагают. Либо заходи в приложение и покупай на сайте и жди пока сформируют твой заказ, либо используй приложение доставки и забирай сам. У нее этот процесс занял минут 30, стоя под палящим солнцем. Так что нужно очень это кофе желать, либо умно заказывай заранее.

«Америка очень дисциплинирует и конечно моя спонтанная душа протестует, но учится этому слову «заранее». Бронировать столы или билеты к примеру. В масках все и везде. Только когда пришёл на своё место, сел и тогда снимаешь. Купить ничего без маски невозможно. А как у вас в городе? Можно столик на 10 заказать?», - рассказала Анна о своем путешествии в Америку.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение