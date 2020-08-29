Підвищення мінімальної зарплата на 277 гривень, обіцяне з 1 вересня, не має під собою жодних економічних підстав

Воно базується на невірних розрахунках, заявив в ефірі "Україна 24» Ілля Несходовський, який є директором Інституту соціально-економічної трансформації.

Експерт зізнався, що не бачить економічно обґрунтованих аргументів для підвищення мінімальної зарплати до п'яти тисяч гривень.

"Якщо ми говоримо про прожитковий мінімум в 5072 грн, то виникає запитання: якщо інфляція у нас всього кілька відсотків - до 4%, що ж таке сталося, що, відповідно, за рік прожитковий мінімум став 5072 грн?", – зазначив він.

За його словами, такий розрахунок, як і багато інших розрахунків у бюджеті, не відповідає дійсності. Несходовський називає підвищення не суттєвим, воно не вплине на макроекономічні показники в цілому. Тому це рішення "більш популістське, ніж економічно обґрунтоване", впевнений економіст.

Раніше ми розповідали про те, що в Україні продовжують зростати борги із заробітної плати. Так, у Держстаті зазначили, що заборгованість перед працівниками підприємств на 1 серпня склала 2180,3 млн.гривень.

Якщо порівнювати з аналогічним показником минулого місяця, то борг збільшився на 237,6 млн гривень (12,2%).

При цьому, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України зросла — у липні 2020 року вона склала 11 804 грн.

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