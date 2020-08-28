Украинцы рискуют лишиться до 25% с зарплаты из-за долгов по коммуналке

Таким радикальным образом предлагают бороться с задолженностью населения за коммунальные услуги народные депутаты, сообщает ТСН. Они разработали законопроект, в соответствии с которым с должников смогут списывать до 25% суммы заработной платы или же арестовывать имущество для погашения задолженности.

При этом жительница Киева Жанна Яременко с неоплаченными счетами за квартиру в Мукачево рассказала, что после того как квартиранты оставили ее с долгами в 18 тысяч гривен, на ее квартиру, машину, и всю частную собственность наложили арест.

«Они дальше мне считают долг. Я связалась с государственным исполнителем, у кого дело, он отправил мне дело. В принципе, суд прошел без меня. Я на суде не нужна, у них есть полномочия не вызывать людей в суд и накладывать арест на все имущество и все счета», - рассказала украинка.

На сегодняшний день исполнительная служба может арестовывать имущество должников по коммуналке. Однако, автор законопроекта, нардеп Михаил Лаба утверждает, что документ поможет урегулировать ситуацию.

«Реструктуризация сегодня не является основной, то есть основой тех договоров. Если будет принят этот законопроект, то она будет обязательной как элемент защиты граждан перед какими-то предоставителями услуг», - рассказал он.

В свою очередь, правозащитник Богдан Кушнир рассказал, как будет работать закон, в случае его принятия.

«То есть, это твоя коммуналка в этом месяце, плюс долговые обязательства с реструктуризацией максимум на 60 месяцев, не будут превышать 25%. То есть 1/4 твоего заработка, если ты трудоспособное лицо, или 20% от твоего пенсионного обеспечения», - пояснил он.

Договор может быть продлен автоматически после 60 месяцев, если должник исправно выплачивает задолженность.

Ранее мы рассказывали, что 25 августа Верховная Рада поддержала инициативу о повышении минимальной зарплаты.

Такую инициативу поддержали 295 народных депутата. В документе сказано, что минимальная зарплата уже с 1 сентября вырастет с 4723 до 5000 гривен.

Помимо этого, в следующем году власть планирует еще дважды повысить размер минимальной зарплаты: в июле до 6 тысяч, в декабре - до 6500 гривен.

Напомним, Кабмин повысил зарплаты украинцам, кому повезет больше всего: "Свыше 10 тысяч гривен...".

Как сообщала Politeka, существенная прибавка к зарплате, кто станет богаче уже в сентябре.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о негативных последствиях повышения зарплат.