Что решили в правительстве

Стало известно, как вырастут зарплаты бюджетников после повышения минималки

Об этом пишет Сегодня.

Решение о повышении зарплат для работников бюджетной сферы принял Кабинет министров на последнем заседании.

По словам парламентария Алексея Гончаренко, теперь минимальная ставка для специалистов первого разряда составляет 2225 гривен.

"Кабмин повысил должностные оклады (тарифные ставки) бюджетникам в связи с повышением минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября. Должностной оклад (тарифная ставка) первого разряда теперь будет 2225 грн", - предупредил он.

На фоне повышения минималки были увеличены оклады и для других разрядов. Например, для 10-го должностной оклад составляет чуть более 10 тысяч гривен.

Повышение окладов прокомментировал и глава Минэкономразвития Игорь Петрашко. Он отметил, что это решение Кабмина позволит не допустить увеличения разрыва между ставкой 1-го тарифного разряда и новым размером минималки.

"Такое решение правительства позволит не допустить увеличения разрыва между ставкой 1-го тарифного разряда и новым размером минимальной заработной платы, с 1 сентября составит 5000 гривен", – подчеркнул глава профильного министерства.

Ранее мы рассказывали, что 25 августа Верховная Рада поддержала инициативу о повышении минимальной зарплаты.

Такую инициативу поддержали 295 народных депутата. В документе сказано, что минимальная зарплата уже с 1 сентября вырастет с 4723 до 5000 гривен.

Помимо этого, в следующем году власть планирует еще дважды повысить размер минимальной зарплаты: в июле до 6 тысяч, в декабре - до 6500 гривен.

Напомним, повышение минимальной зарплаты, Рада вынесла вердикт, который многое изменит

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