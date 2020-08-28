К чему нужно готовиться

Процедуру получения пенсии изменят для части украинцев

Так, жителям Северодонецка, Лисичанска и Новоайдара Луганской области пенсии начнут доставлять почтальоны всех отделений почтовой связи. Об этом ообщила пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области объяснили. Что такие изменения произошли из-за реорганизации доставку пенсий в вышеупомянутых населенных пунктах будут осуществлять почтальоны всех отделений почтовой связи.

Пенсионеров просят с пониманием отнестись к возможным изменениям выплатных дат. Если возникнет такая ситуация, почтальоны в обязательном порядке заранее предупредят каждого, кто получает пенсию дома.

Отметим, 25 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий августа. Обеспечено финансирование пенсий августа на общую сумму 39,2 млрд грн.

Напомним также, уже с 1 сентября текущего года часть пенсионеров получат повышенные выплаты. Речь идет о 1,5 млн пенсионеров, которые получают минимальные выплаты. Пенсии пересчитают в связи с повышением минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.

Напомним, украинцы останутся без "социальных" пенсий, подробности: "Людям, у которых нет стажа..."

Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить: "Надо будет дорабатывать..."

Также Politeka писала, что пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.