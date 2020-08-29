34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи "Nikita", зачарувала стильним образом, блиснувши ідеальною фігурою

Як передає Politeka.net, артистка, яка нині виступає під псевдонімом DJ Nana, виставила свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, зроблені під час гламурного заходу.

Анастасія засвітилася у вбранні, що складається з чорного боді, прозорої довгої туніки і накинутого зверху безрукавного кардигану теж чорного кольору. Розкішний лук доповнив смокі-макіяж з акцентом на очі. Волосся ж артистка зібрала в "гладкий" хвостик.

Співачка засліпила красивими формами, поставши у всіляких ракурсах. Крізь прозору тканину видно кожен вигин її чарівного декольте і пишних стегон.

"Odna Taka і крапка! відкриття нового мультибрендового простору!", - підписала Кумейко.

Користувачі встигли за лічені хвилини поставити понад півтисячі "лайків" і залишити кілька компліментів у коментарях: "Як завжди 🌈"; "Красива 😍"; "Красотулька🔥 🔥 🔥".

Раніше ми повідомляли, DJ Nana розбурхала пристрасним танцем в легкому сарафані, який раз у раз зрадницьки задирався під час її "па".

Анастасія вигиналася перед камерою та зухвало крутила стегнами, після чого присіла і помахала рукою. При цьому красуню, мабуть, абсолютно не турбувало, що занадто "вітряний" сарафан насилу прикривав що-небудь, зокрема, її чорну нижню білизну.

"Нехай твоя полунична начинка править вечіркою 🍓", - підписала ці спекотні кадри зірка.

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Як повідомляла Politeka, соковита екс-Nikita довела до екстазу танцем у білизні в прозорій накидкою: найпікантніші кадри.