Американська модель Ебігейл Рэтчфорд з незвичайною зовнішністю здивувала витівкою на відпочинку

Дівчина вирішила поділитися яскравими фото, зробленими на прогулянці ввечері. Причому Ебі вдалося вразити своїм образом, представленим цього разу. Справа в тому, що модель одягла напівпрозорий комбінезон, під яким зовсім не було білизни. А також здивувала яскравим макіяжем.

Акуратно уклавши довгі чорні локони, Ебі доповнила стильний образ легкою посмішкою, на яку відразу ж звернули увагу фанати. Сама засмагла модель позувала на терасі, а за її спиною видно вогні нічного міста. При похмурому освітленні шкіра Ебі буквально блищала, на що також шанувальники звернули свою увагу:

"1 або 2 ?! 😋 Люблю цей комбінезон від @fashionnova🙌 🏼 🔥", - пише модель під фото.

Ось як реагують користувачі Instagram:

"Гарний одяг", "Може це тільки я вважаю, що твої цифри повинні бути вище .....!?!?!", "Хотів би я побачити це зараз на тобі, коли ми будемо разом 😘😘😍😍❤️❤️», «це виглядає на вас дуже спокусливо і підкреслює вашу красу", "Ти виглядаєш дуже красиво"," як називається цей комбінезон?!?! Мені це потрібно 🤗", "красуня!", "Дивовижний костюм», "захоплююча краса".

Ми також писали, що модель показує фактично кожен день нові образи, вражаючи фігурою в білизні, мереживних халатах і стильних піжамах. Будучи представником модного одягу, дівчина знімається для магазинів досить часто, тому фанати завжди реагують на подібні кадри вельми бурхливо.

Ебі підкреслює свою зовнішність, як правило, яскравим макіяжем, стильними укладаннями своїх довгих локонів і доповнює образи самими різними прикрасами. Цього разу, позуючи в ліжку, Ебі приміряла ніжну небесно-блакитну білизну з мережив, що зовсім не приховало її пишні груди. Сама дівчина не соромиться свого тіла, намагаючись показати себе, як можна в більш привабливому вигляді.

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