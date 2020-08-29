Американская модель Эбигейл Рэтчфорд с необыкновенной внешностью удивила выходкой на отдыхе

Девушка решила поделиться яркими фото, сделанными на прогулке вечером. Причем Эби удалось впечатлить своим образом, представленным в этот раз. Дело в том, что модель надела полупрозрачный комбинезон, под которым совсем не было белья. А также удивила ярким макияжем.

Аккуратно уложив длинные черные локоны, Эби дополнила стильный образ легкой улыбкой, на которую сразу же обратили внимание фанаты. Сама загорелая модель позировала на террасе, а за ее спиной видны огни ночного города. При мрачном освещении кожа Эби буквально блестела, на что также поклонники обратили свое внимание:

«1 или 2 ?! 😋 Люблю этот комбинезон от @fashionnova 🙌🏼🔥», - пишет модель под фото.

Вот как реагируют пользователи Инстаграм:

«Красивая одежда», «может это только я считаю, что твои цифры должны быть выше .....!?!?!», «Хотел бы я увидеть это сейчас на тебе, когда мы будем вместе 😘😘😍😍❤️❤️», «Это выглядит на вас очень соблазнительно и подчеркивает вашу красоту», «Ты выглядишь очень красиво», «Как называется этот комбинезон?!?! Мне это нужно, срочно снимайте 🤗», «Красотка!», «Удивительный костюм», «Захватывающая красота».

Мы также писали, что модель показывает фактически каждый день новые образы, поражая фигурой в белье, кружевных халатах и стильных пижамах. Являясь представителем модной одежды, девушка снимается для магазинов довольно часто, поэтому фанаты всегда реагируют на подобные кадры весьма бурно.

Эби подчеркивает свою внешность, как правило, ярким макияжем, стильными укладками своих длинных локонов и дополняет образы самыми разными украшениями. В этот раз, позируя в постели, Эби примерила нежное небесно-голубое белье из кружев, что совсем не скрыло ее пышную грудь. Сама девушка не стесняется своего тела, старась показать себя, как можно в более привлекательном виде.

«Замечательная девочка ❤️❤️❤️», «Какие формы удивительные❤, «Вкусно», «Снимай синий», «Поднимайте ручки🙌», «Цифры 1 и 2 💕», «Прекрасная королева😍🔥», «Красивое фото 2», «Улыбка - лучший макияж для девушек».

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