39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон показала себе в одній нижній білизні

Гаряча блондинка нерідко публікує фото у своєму Instagram, зачаровуючи ідеальністю форм, повідомляє Politeka.net. У своєму недавньому сторіз жива легенда постала в чорній нижній білизні.

Періс одягла ліфчик, який виділив її невеликі груди і приховав її під шаром тканини. Бретельки являли собою резинку, що натягнулася на плечах.

Білизна підкреслила стрункість моделі, обвивши її тіло.

Також чорні трусики здавалися маленькими, вони трохи приспустилися зі стегон.

Від фігури знаменитості нереально відірватися: струнка і красива талія, а також пружний животик - просто чудово.

Хілтон зробила зачіску з хвилястих білих локонів, пишно укладених. Зірка сперлася рукою об стіну і відкрила пухкі губи.

Фото було опубліковано в сторіз, а тому жоден з шанувальників не зміг відкрито його прокоментувати або поставити лайк.

Нагадаємо, Періс Хілтон постала напівоголеною, закривши рукою невеликі груди. Зірка натягнула на руку напівпрозору чорну рукавичку.

Модель розкинула босі ніжки. Тонку талію підкреслили великі трусики з квітковим принтом і тонкий поясок. У цьому образі немає нічого зайвого.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон позувала зі сріблястим хвостом, який вона опустила з черепашки. Модель була без ліфчика і лише прикривалася своїм маленьким улюбленцем.

Блондинка розпустила довгі локони і дивилася в камеру з-під пишних вій.

Це фото було оброблено так, що зірка являла собою русалку.

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