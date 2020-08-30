39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон показала себя в одном нижнем белье

Горячая блондинка нередко публикует фото в своем Инстаграм, завораживая идеальностью форм, сообщает Politeka.net. В своем недавнем сториз живая легенда предстала в черном нижнем белье.

Пэрис надела лифчик, выделивший ее небольшую грудь и скрывший ее под слоем ткани. Бретельки представляли собой резинку, натянувшуюся на плечах.

Белье подчеркнуло стройность модели, обвив ее тело.

Также черные трусики казались маленькими, они немного приспустились с бедер.

От фигуры знаменитости нереально оторваться: стройная и красивая талия, а также упругий животик - просто великолепно.

Хилтон сделала прическу из волнистых белых локонов, пышно уложенных. Звезда оперлась рукой об стену и приоткрыла пухлые губы.

Фото было опубликовано в сториз, а поэтому ни один из поклонников не смог открыто его прокомментировать или поставить лайк.

Напомним, Пэрис Хилтон предстала полуобнаженной, закрыв рукой небольшую грудь. Звезда натянула на руку полупрозрачную черную перчатку.

Модель раскинула босые ножки. Тонкую талию подчеркнули большие трусики с цветочным принтом и тонкий поясок. В этом образе нет ничего лишнего.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон позировала с серебристым хвостом, который она опустила с ракушки. Модель была без лифчика и лишь прикрывалась своим маленьким любимцем.

Блондинка распустила длинные локоны и смотрела в камеру из-под пышных ресниц.

Это фото было обработано так, что звезда представляла собой русалку.

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