Російська співачка українського походження Наташа Корольова показує, що потенціалу у неї ще з лишком, і вона готова дивувати
47-річна артистка опублікувала новий знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, на якому постала в образі фатальної красуні, передає Politeka.net.
На співачці – червона сукня у великий білий горох з відкритими плечима і мереживом по краю, а також короткими рукавами, більше схожими на рюші. З аксесуарів на Наташі –червоні сережки у вигляді грон ягоди.
Особливу увагу на знімку привертає червона помада, яка підкреслює красиву форму пухких губ зірки. Волосся артистки зібране у високий пучок на голові, а лоб захований під густим чубчиком.
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Пристрасності образу додає спокусливий погляд і напіввідкритий рот.
"Червона помада мені йде ? Скоро прем'єра дуже чуттєвої пісні!!! Буду дивувати", - підписала фотографію Королева.
У коментарях думки фанатів розділилися. Одні захоплюються красою зірки, інші ж звинувачують її в зловживанні пластикою і фотошопом. Були й ті, хто порівняв її з Ані Лорак.
"Пластика пішла в хід... Ех Наташка...", "Вишенька, такий красуні все до лиця🥰 🍒 😍", "Наташа, ви божественно красива!!!", "Офігенна Красуня ❤ ️💋 ", "і навіщо фотошоп??? Це ж брехня ? Вона ж не така", "у Вас все ідеально, не тільки помада! Красуня!👍 ❤ ️", "Реально нереальна!!! 😍 😍 😍", "Дуже йде💋. Ягідка 👍", "що ти зі мною робиш, просто розкіш", "красуня😘😍❤️❤️❤️", "Красива ... Ну дуже схожа на Ані Лорак ...", – пишуть фоловери.
Нагадаємо, що Королева з новою зовнішністю і ліфчиком назовні заспівала свій хіт 25-річної давності: "Жах який!".
Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в капюшоні похвалилася незвичайними трофеями і нарвалася на критику: "Пора змінити...".
Також Politeka писала, що Наташа Корольова зважилася на зміну іміджу і налякала новою зовнішністю, Тарзану не позаздриш: "Жах".