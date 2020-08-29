Російська співачка українського походження Наташа Корольова показує, що потенціалу у неї ще з лишком, і вона готова дивувати

47-річна артистка опублікувала новий знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, на якому постала в образі фатальної красуні, передає Politeka.net.

На співачці – червона сукня у великий білий горох з відкритими плечима і мереживом по краю, а також короткими рукавами, більше схожими на рюші. З аксесуарів на Наташі –червоні сережки у вигляді грон ягоди.

Особливу увагу на знімку привертає червона помада, яка підкреслює красиву форму пухких губ зірки. Волосся артистки зібране у високий пучок на голові, а лоб захований під густим чубчиком.

Пристрасності образу додає спокусливий погляд і напіввідкритий рот.

"Червона помада мені йде ? Скоро прем'єра дуже чуттєвої пісні!!! Буду дивувати", - підписала фотографію Королева.

У коментарях думки фанатів розділилися. Одні захоплюються красою зірки, інші ж звинувачують її в зловживанні пластикою і фотошопом. Були й ті, хто порівняв її з Ані Лорак.

"Пластика пішла в хід... Ех Наташка...", "Вишенька, такий красуні все до лиця🥰 🍒 😍", "Наташа, ви божественно красива!!!", "Офігенна Красуня ❤ ️💋 ", "і навіщо фотошоп??? Це ж брехня ? Вона ж не така", "у Вас все ідеально, не тільки помада! Красуня!👍 ❤ ️", "Реально нереальна!!! 😍 😍 😍", "Дуже йде💋. Ягідка 👍", "що ти зі мною робиш, просто розкіш", "красуня😘😍❤️❤️❤️", "Красива ... Ну дуже схожа на Ані Лорак ...", – пишуть фоловери.

Нагадаємо, що Королева з новою зовнішністю і ліфчиком назовні заспівала свій хіт 25-річної давності: "Жах який!".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в капюшоні похвалилася незвичайними трофеями і нарвалася на критику: "Пора змінити...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова зважилася на зміну іміджу і налякала новою зовнішністю, Тарзану не позаздриш: "Жах".