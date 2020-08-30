Відома супермодель Белла Хадід намагалася приховати апетитні форми під тонкою сіточкою

Зірка опублікувала кілька сторіз, в яких демонструвала фігуру в незвичному вбранні, повідомляє Politeka.net. Модель постала в спокусливому вбранні, обтягнув її струнку фігуру.

Топ представляв собою прозору сіточку коричневого відтінку, під яким показався ліфчик у вигляді трикутників, що обтягнули груди. Ліфчик тримався на найтонших бретелях.

Хадід приспустила сіточку, щоб надати образу пікантності і дати краще розглянути її тіло.

Також модель позувала в чорних довгих штанях-кльош і босоніжках. В результаті такого вибору вийшло хоч трохи зробити стиль офіційним.

Завершили образ різні прикраси і цікава зачіска.

Макіяж з акцентом на очі у вигляді великих довгих стрілок - виглядав ідеально.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, можливо, красуні щось написали в дірект.

Нагадаємо, Белла Хадід постала в міні-бікіні біло-блакитного кольору. Тканина обтягнула шикарні груди зірки. Завдяки тонким бретелькам не було прикрито нічого зайвого.

Трикутні клаптики тканини обтягнули і підкреслили невеликі груди Белли, а маленькі трусики на зав'язочках надавали образу ще більшої сміливості.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід вибрала міні-бікіні з леопардовим принтом, який вельми популярний в цьому сезоні. Також зірка продемонструвала ще один кадр, на якому вже лежала на дошці для серфінгу, вип'ятивши принади і захопивши фанатів засмаглими ногами.

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