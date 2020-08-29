Дочка відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк Ганна продовжує наступати на п'яти своїй зірковій мамі

Дівчина активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, радуючи підписників новими фотографіями, порадами та історіями з життя, передає Politeka.net.

Так, дівчина, яка дуже схожа на свою маму, розповіла фоловерам, як вона примудряється завжди виглядати так розкішно. І секрет тут не тільки в тому, що їй всього 24 роки.

Дівчина зізналася, що ніколи не любила витрачати багато часу на те, щоб зробити красу на обличчі, тому справжнім порятунком став для неї перманентний макіяж. З його допомогою Ганна домоглася ідеальної форми брів, поліпшила контур губ і нанесла перманентний макіяж на простір між віями.

Завдяки походу до майстра дівчина позбулася необхідності постійно користуватися косметикою.

«Уявляєте, я прокидаюся вже нафарбованою👸🏼, при цьому все виглядає неймовірно природно, і ніхто навіть не вірить в те, що у мене перманент на обличчі", – хизується вона.

Свій пост вона доповнила знімками, на яких демонструє бездоганну форму губ, а також точену фігурку. На ній чорні джинси з високою посадкою, які облягають стегна і талію красуні, а також футболка, зав'язана на вузол, що оголює плаский пружний живіт.

Шанувальники не пошкодували для красуні компліментів.

"Ну яка ви красива, вся в Анастасію", "Красуня 🌹", "Шалено красива 😍закохалася 🤤", "Анюточка, ви прям сяєте❤️ Яка ви красива, чарівна, просто янголятко наше😍 І спасибі за такий чудовий корисний пост👏 Відмінного дня❤️❤️❤️", Моя мила людина❤️", "Ну що за красуня, надивитися неможливо 😍", – пишуть захоплені фанати.

Раніше ми розповідали про те, що Анна приміряла на себе образ ділової леді і поділилася спогадами про Париж.

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