50-річний стриптизер Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан, підкорив мережу новою епатажною витівкою

Як передає Рoliteka.net, чоловік співачки Наташі Корольової опублікував свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позував у темних стрінгах в смужку - це і весь одяг, який був на Тарзані.

Здається, ніби танцюрист застиг в момент ривка - його м'язи напружилися. Руки він розкинув в сторони, голову трохи задер назад, підставивши обличчя сонячному світлу, на обличчі його грала легка посмішка.

Перед цим Тарзан, мабуть, розпустив волосся і натягнув гумку на пальці.

При цьому очевидно, що в такому незвичайному вигляді зірка з'явився на вулиці: він позував чи то на балконі, чи то на містку з металевою огорожею.

"Рух... #тарзан #тарзаншоу", - підписав кадр Глушко.

Користувачі не змогли пройти повз, залишивши безліч захоплених коментарів:

"жеребець"

"Круто👍 молодець"

"Вогонь 🔥"

"Ну шо ви з нами робите😍"

"Сила...міць...краса😍"

"Гаряче 🔥"

"Сокіл вирвався з клітки 😂"

"О боже😃"

Раніше ми повідомляли, що Тарзан вразив фото одного зі своїх амплуа. На опублікованому в Instagramкадрі відображений момент з вистави "Чоловік на годину". На знімку поруч з Сергієм постала його колега по сцені красуня-блондинка Марія Горбань.

«Ми вже відіграли перший спектакль після перерви в Москві, і щосили готуємося до нового театрального сезону!» ,- написав чоловік Корольової.

Шанувальники підтримали артиста.

"Удачі удачі і ще раз удачі у всьому», «такий задоволений, удачі, удачі, і ще раз удачі!!!", "Серьога, як накачати м'язи як у тебе?", "Старенький вже Тарзанчик", "Дивно, що одягнений 😂", - писали в коментарях.

Нагадавши, безсовісний Тарзан розкрив халат і виставив напоказ свій маленький краник: пікантне фото.

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