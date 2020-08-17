Известный бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, показал себя в странном образе

На фото Тарзан позировал в халате возле печи. Образ Сергей дополнил тапочками, а между ног у него можно увидеть бочонок с небольшим краником. Волосы Глушко решил оставить распущенными, а сам отвернулся от объектива камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фото вышло довольно забавным, хотя его не смогли оценить фанаты или написать комментарии, но так и хочется подшутить: "Ожидания были другими".

Ранее мы сообщали, что муж Наташи Королевой, известный бодибилдер Сергей Глушко, опозорился неожиданным фото.

Так, муж Наташи Королевой сфотографировал свое отражение в зеркале. Позировал он абсолютно без одежды.

Сообщалось, что 50-летний бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко отметился новой запоминающейся выходкой.

Сергей опубликовал свежие кадры, на которых предстал вместе с блогером.

Так, последний, увидев, скучающего Тарзана возле дерева, попросил того о волшебном укусе - мол, таким образом сможет передаться "силушка богатырская".

Напомним, Наташа Королева в капюшоне похвасталась необычными трофеями и нарвалась на критику

А еще Politeka писала, что Наташа Королева решилась на смену имиджа и напугала новой внешностью, Тарзану не позавидуешь

Также Politeka сообщала, что голосистый Тарзан публично доказал Наташе Королевой свою страсть, появилось видео



